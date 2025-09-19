CHP'de Kurultaya Geri Sayım Başladı, Kılıçdaroğlu Katılacak mı? İktidara Yakın Yazar Abdulkadir Selvi Yazdı

CHP, 21 Eylül’de Ankara’da 22. Olağanüstü Kurultay’ını gerçekleştirecek. Gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nda olsa da, iktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi’ye göre Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayacak.

CHP'de Kurultaya Geri Sayım Başladı, Kılıçdaroğlu Katılacak mı? İktidara Yakın Yazar Abdulkadir Selvi Yazdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de kurultay trafiği hız kesmeden devam ediyor. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son iki yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere üç kurultay gerçekleştirdikten sonra dördüncü buluşmasını 22. Olağanüstü Kurultay ile gerçekleştirecek. Bu kritik toplantı, 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILACAK MI?

CHP'nin 24 Ekim'e ertelenen kurultay iptali davası sonrası gözlerin çevrildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultaya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağını yazdı.

CHP'de Kurultaya Geri Sayım Başladı, Kılıçdaroğlu Katılacak mı? İktidara Yakın Yazar Abdulkadir Selvi Yazdı - Resim : 1
CHP'nin iptali istenen ve Özgür Özel'in genel başkan olduğu kurultaydan...

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

"... Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu.

Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde."

Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?Siyaset

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? İddialarda İsmi Geçen CHP'li Murat Emir İlk Kez AçıkladıÖzgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? İddialarda İsmi Geçen CHP'li Murat Emir İlk Kez AçıkladıSiyaset

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
CHP İçin Kritik Gün! YSK Toplanıyor, Gözler Saat 15.30'da YSK Toplanıyor, Gözler Saat 15.30'da
Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme! Bakanlık Duyurdu, Görevden Alındılar Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme!
Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Perde Arkası Sızdı