CHP'de Kurultaya Geri Sayım Başladı, Kılıçdaroğlu Katılacak mı? İktidara Yakın Yazar Abdulkadir Selvi Yazdı

CHP'de kurultay trafiği hız kesmeden devam ediyor. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son iki yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere üç kurultay gerçekleştirdikten sonra dördüncü buluşmasını 22. Olağanüstü Kurultay ile gerçekleştirecek. Bu kritik toplantı, 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILACAK MI?

CHP'nin 24 Ekim'e ertelenen kurultay iptali davası sonrası gözlerin çevrildiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultaya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağını yazdı.

CHP'nin iptali istenen ve Özgür Özel'in genel başkan olduğu kurultaydan...

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

"... Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu.

Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde."

