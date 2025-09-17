Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? İddialarda İsmi Geçen CHP'li Murat Emir İlk Kez Açıkladı
CHP'nin 24 Ekim'e ertelenen kurultay iptali davası sonrası gözlerin çevrildiği Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bu hafta sürpriz bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Kulisleri hareketlendiren olası görüşmenin CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in evinde gerçekleşeceği iddialarına Emir'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu ile Özel görüşecek mi? İşte tüm ayrıntılar...
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptalini talep eden ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı dava 24 Ekim'e ertelendi.
Mahkemede 'mutlak butlan' kararı çıkması dahilinde gözlerin çevrileceği Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel sessizliklerini korurken Türkiye gazetesi bugün dikkat çeken bir iddia ortaya attı ve iki liderin bu hafta sürpriz bir görüşme yapacağını yazdı.
Görüşmeye, Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği, buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği iddia edildi.
KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK Mİ?
Siyaset arenasını hareketlendiren iddiada adı geçen Murat Emir, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Emir, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir.
Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir."
Kaynak: Haber Merkezi