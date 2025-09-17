AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP ikinci 'pudra şekeri' vakasıyla çalkalandı. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği bir video ortaya çıktı. Yıldırım, il başkanlığı koltuğuna geçmek isteyen kişilerin bu videoyla kendisine şantaj yaptığını söyledi.

2021 yılında lüks otomobil içinde kokain kullandığı görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu’nun ardından bu kez Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği bir video ortaya çıktı.

Kürşat Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı video gündem olmuştu

VİDEOYLA ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Yıldırım, Sözcü gazetesinden Veli Toprak'a yaptığı açıklamada videoyu kendisine “Oğlunun bize borcu var” denilerek şantaj aracı olarak sunduklarını iddia etti. Başkan Yıldırım, oğlunun geçmişteki ticari ilişkileri nedeniyle sıkıntıya girdiğini, yaklaşık 7-8 ay önce ticareti bıraktığını ve kendisinin yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Yıldırım, oğlunun galericilik adı altında iş yapan bazı kişilerce tuzağa düşürüldüğünü savunarak, “Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “500 bin liralık arabayı 1 milyona vermişler, sonra aynı arabayı 500’e geri almışlar. Karşıda gerçek alacaklı biri yok. Elazığ’a gelip bir görseniz bunlar tam pisliğin merkezi olmuş. Oğlunu kafalayalım ne de olsa siyasi yönü var, öder. Onlara ‘Vallahi de billahi de ödemem’ dedim.” sözleriyle yaşadıkları süreci anlattı.

AKP'li Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım

ESKİ ORTAK TUZAK KURDU

Videoyu çekenin oğlunun eski ortağı olduğunu belirten Yıldırım, görüntüde oğlunun yanında üç kişi daha olduğunu ve bu kişilerden birinin de ortağı olduğunu söyledi. Yıldırım, “Videoyu gördüm, onların hepsi bitti. Videoda 3 kişi daha var, onlardan biri de oğlumun ortağı. 1 yıl önce 4’ü beraberlerken ortağı video çekiyor, saklıyor. Emniyet müdürü ve vali ile sürekli beraberim. Oğlumun yanlışı varsa o yanlışın da üzerine gidilsin. Ben bu tefecileri emniyete bildirdim, topladılar sonra da imza karşılığı saldılar.” dedi.

'AKÇELİ İŞİM OLMADI'

Olayın siyasi bir arka planı olduğuna inandığını ifade eden Yıldırım, İl Başkanlığı koltuğunda gözü olanların kendisini oğluyla vurmaya çalıştıklarını söyledi. “Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz… Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var." diyen Yıldırım, "Kimseye prim vermedim. Siyaseten de Allah’a da hesap vereceğiz. Nedir bu hırs, kıskançlık, aşağı çekmek? Teşkilat Başkanı Elazığ’a geldiğinde de söyledim; ‘Biz’den Ben’e kaymalar var, enerjimizi boşa harcarsak duvara çarparız…” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü