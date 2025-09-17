Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Şikayet üzerine düzenlenen operasyonda Örnek’in evinde ve belediyede çok sayıda evrak ile dijital materyale el konuldu.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat sağladığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI
Belediye personelinin CİMER üzerinden yaptığı şikayet sonucunda operasyonun gerçekleştirildiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Örnek, evinden gözaltına alındı. Ekipler, Köyceğiz Belediyesi’nde ve şüphelinin evinde çok sayıda evrak ve dijital materyale el koydu.
CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON
Son dönemde CHP'li birçok belediyeye çeşitli gerekçelerle operasyon düzenlendi. Belediye başkanları ve yöneticiler gözaltına alınırken, birçoğu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son olarak geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlenmiş ve aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. "Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur." açıklamasını yapan Başkan Mutlu, tutuklanmıştı.
Sadece İstanbul'da 11 belediye başkanı tutuklanırken, Türkiye'nin farklı noktalarında CHP'nin kazandığı belediyelere yönelik operasyonlarda da çok sayıda isim cezaevine gönderilmişti.
Kaynak: DHA