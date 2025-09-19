CHP İçin Kritik Gün! YSK Toplanıyor, Gözler Saat 15.30'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilmesi planlanan 22. olağanüstü kurultayına ilişkin önemli bir karar vermek üzere toplandı. Gözler, bugün saat 15.30'da başlayacak toplantıya çevrilirken, kurultayın geleceği bu oturumun sonucuna bağlı hale geldi.

Olaylar zinciri, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli ve 2025/63 sayılı kararına Şahin Kurt'un yaptığı itirazla başladı. Kurt'un başvurusu, Ankara İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kurul, Siyasi Partiler Kanunu'nun 2820. maddesine dayanarak, ilçe seçim kurullarının kongre ve seçim süreçlerindeki kararlarının kesin olduğunu ve il seçim kurulunun inceleme yetkisi bulunmadığını vurguladı. Karar, Başkan Sevim Özcan Kalkan ile üyeler Sevda Arıkboğa Usta ve Cengiz Aydıner imzasıyla 17 Eylül 2025'te oybirliğiyle alındı.

Red kararı üzerine Şahin Kurt, "tam yasadışı" iddiasıyla dosyayı YSK'ya taşıdı. YSK, başvuruyu kabul ederek acil gündeme aldı ve bugünkü toplantıda görüşmeye karar verdi. Bu karar, bağlayıcı ve kesin nitelik taşıyor; yani CHP'nin hafta sonu için hazırladığı olağanüstü kurultay, YSK'nın vereceği hükme göre iptal edilebilecek veya yoluna devam edebilecek.

