AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına alındı. Sungur'un gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme:
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde CHP'ye yönelik operasyon ve tutuklamalar gündemden düşmezken, Kırıkkale’de AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un bu sabah evinden gözaltına alındığı öğrenildi. Sungur ile bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı iddia edildi.

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı - Resim : 1

YÖNETİCİLER DOĞRULADI

Birgün’ün aktardığına göre; Yahşihan Belediyesi yöneticileri Başkan Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı. Ancak gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

Operasyonun Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale’de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan’da, lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı GözaltındaKöyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı GözaltındaSiyaset
AKP’de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Görevinden AyrıldıAKP’de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Görevinden AyrıldıGüncel

Kaynak: Birgün

Etiketler
AKP Kırıkkale
Son Güncelleme:
CHP’deki Kurultay Krizi YSK’ya Taşındı… Gözler Yarında CHP'de Olağanüstü Kurultay Bilmecesi… Şimdi de YSK'da
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Kritik Noktayı Açıkladı: Son 7 Yıl Kuralı Maaşınızı Etkiliyor Emekli Olmak İsteyenler Dikkat
Büyük Hatası Gündem Olmuştu! Nihat Kahveci'den Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mahmud Abbas Zirvesi Sona Erdi Beştepe'deki Kritik Zirve Sona Erdi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor
Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
Tüm Ülkeler Kabul Etti Ama... Gazze'de Ateşkes Tasarına ABD Vetosu Tüm Ülkeler Kabul Etti Ama... Gazze'de Ateşkes Tasarına ABD Vetosu
Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı, 5 Kişi Yaralandı Esenler’de Gece Yarısı Can Pazarı: Otomobil Takla Atıp Alev Aldı