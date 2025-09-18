Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mahmud Abbas Zirvesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mahmud Abbas Zirvesi Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki zirve sona erdi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirvede hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar'a saldırının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

'BM GENEL KURULU'NDA FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını belirtti.

