Beştepe'de Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Lideri Mahmud Abbas Bir Araya Geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne olan saldırıları yaklaşık iki yıldır devam ederken, geçen hafta da Gazze kentine yönelik kara harekatı başladı. Bölgede büyüyen insanlık dramı için uluslararası kamuoyundan tepkiler büyüyor. Türkiye dahil birçok ülkenin ateşkes için diplomasi çabaları da sürüyor.

Dünyanın gözü Orta Doğu'dayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

BAKAN FİDAN DA YER ALDI

Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. İki lider daha sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: AA