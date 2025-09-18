CHP’deki Kurultay Krizi YSK’ya Taşındı… Gözler Yarında

CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, ''tam kanunsuzluk'' iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı değerlendirecek.

CHP’deki Kurultay Krizi YSK’ya Taşındı… Gözler Yarında
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı Olağanüstü Kurultay, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşındı. YSK, söz konusu itirazı yarın saat 15.30’da yapılacak toplantısında ele alacak.

Kurultayın yapılmasına karşı çıkan bazı CHP delegeleri, sürecin iptali için ilk olarak Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Kurul, yapılan itirazları reddetti.

KRİZ YSK'YA TAŞINDI

Bunun üzerine delegeler, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması talebiyle Ankara İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu ise ilçe kararının kesin olduğuna hükmederek başvuru hakkında karar vermeye gerek olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Son aşamada, kurultay kararına yönelik itiraz, bu kez “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ya taşındı. Edinilen bilgilere göre, YSK itiraz dosyasını yarınki gündem toplantısında değerlendirecek.

Kaynak: ANKA

