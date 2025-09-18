Oğlunun ‘Uyuşturucu’ Görüntüleri Gündem Olmuştu: AKP'de İkinci 'Pudra Şekeri' Skandalı İstifa Getirdi

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım’ın bu kararı, oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından geldi.

Oğlunun ‘Uyuşturucu’ Görüntüleri Gündem Olmuştu: AKP'de İkinci 'Pudra Şekeri' Skandalı İstifa Getirdi
AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğluna ait olduğu iddia edilen uyuşturucu kullanma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldırım, görüntülerin ‘şantaj amacıyla’ servis edildiğini savunarak, oğlunun ‘tefecilerin tuzağına düştüğünü’ iddia etmişti.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Olayın arkasında organize bir yapı olduğunu ima eden Yıldırım,bugün yaptığı yazılı açıklamayla AKP Elazığ İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir."

