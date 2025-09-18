AKP’de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Görevinden Ayrıldı

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın ardından AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin de görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa etse de her daim AKP’nin bir neferi olarak kalacağı mesajını veren Laçin “Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tam” dedi.

Oğluna ait olduğu iddia edilen ‘uyuşturucu kullanma’ görüntülerinin sosyal medyada gündem olup tepki toplamasının ardından AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa ettiğini duyurmuşu.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım

'TEFECİ TUZAĞI' İDDİASI

Görüntülerin ‘şantaj amacıyla’ servis edildiğini savunan Yıldırım, oğlunun ‘tefecilerin tuzağına düştüğünü’ öne sürmüştü.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın ardından AKP’de bir başkan daha istifasını duyurdu. AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin de istifa etti.

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin

İstifa kararının kendisine ait olduğunun altını çizen Laçin “Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek kararını duyurdu.

Muğla’ya hizmet etmeyi en büyük şeref olarak gördüğünü belirten Laçin, görevi boyunca AKP’li teşkilatlarla vatandaşların sorunlarına kulak verdiklerini belirtti.

'BU BİR VEDA DEĞİL'

“Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim” diye vurgulayan Laçin, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tam” mesajı verdi.

Kendisine destek olan milletvekillerine, ilçe başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına, belediye başkanlarına teşekkür eden Laçin “Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla” ifadeleriyle herkese veda etti.

Kaynak: ANKA

