Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ve MUBI... RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza Yağdı! İçerikler Kaldırılıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle 5 dijital platforma yüzde 3 oranında idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Kararın gerekçesi olarak aile yapısına aykırı sahneler, şiddet ve müstehcenlik gösterildi.

BAZI YAPIMLAR MERCEK ALTINA ALINDI

RTÜK’ten yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı" kapsamında televizyon ve dijital platformlardaki içeriklerin aile değerlerine uygun hale getirilmesi, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve milli-manevi değerleri zedeleyen yapımlarla mücadele edildiği belirtildi. Son toplantıda bu kapsamda bazı yapımlar mercek altına alındı.

İŞTE CEZA ALAN YAPIMLAR

Disney+: All of Us Strangers filminde eş cinselliği olumlayan sahneler bulunduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı alındı.

Prime Video: Those About To Die dizisinde şiddet ve eş cinsel ilişki sahneleri nedeniyle aynı yaptırım uygulandı.

Netflix: Kobalt Mavisi filminde eş cinselliği özendiren sahneler bulunduğu gerekçesiyle ceza verildi.

HBO Max: Looking: The Movie filminde yoğun çıplaklık ve eş cinselliği gündelik hayatın doğal parçası olarak sunan sahneler nedeniyle cezalandırıldı.

MUBI: Benedetta filminde müstehcen içerikler ve inançlara saygısızlık olarak değerlendirilen sahneler nedeniyle platforma ceza kesildi.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE AYKIRI"

RTÜK, söz konusu içeriklerin toplumun milli-manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunması ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, her bir platforma üst sınırdan para cezası ve ilgili içeriklerin katalogdan çıkarılması cezası verdi.

Kaynak: DHA