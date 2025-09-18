Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ve MUBI... RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza Yağdı! İçerikler Kaldırılıyor

RTÜK, yayın ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max ve MUBI’ye üst sınırdan para cezası kesti. Söz konusu yapımlar kataloglardan da çıkarılacak.

Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ve MUBI... RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza Yağdı! İçerikler Kaldırılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle 5 dijital platforma yüzde 3 oranında idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Kararın gerekçesi olarak aile yapısına aykırı sahneler, şiddet ve müstehcenlik gösterildi.

BAZI YAPIMLAR MERCEK ALTINA ALINDI

RTÜK’ten yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı" kapsamında televizyon ve dijital platformlardaki içeriklerin aile değerlerine uygun hale getirilmesi, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve milli-manevi değerleri zedeleyen yapımlarla mücadele edildiği belirtildi. Son toplantıda bu kapsamda bazı yapımlar mercek altına alındı.

Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ve MUBI... RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza Yağdı! İçerikler Kaldırılıyor - Resim : 1

İŞTE CEZA ALAN YAPIMLAR

Disney+: All of Us Strangers filminde eş cinselliği olumlayan sahneler bulunduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı alındı.

Prime Video: Those About To Die dizisinde şiddet ve eş cinsel ilişki sahneleri nedeniyle aynı yaptırım uygulandı.

Netflix: Kobalt Mavisi filminde eş cinselliği özendiren sahneler bulunduğu gerekçesiyle ceza verildi.

HBO Max: Looking: The Movie filminde yoğun çıplaklık ve eş cinselliği gündelik hayatın doğal parçası olarak sunan sahneler nedeniyle cezalandırıldı.

MUBI: Benedetta filminde müstehcen içerikler ve inançlara saygısızlık olarak değerlendirilen sahneler nedeniyle platforma ceza kesildi.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE AYKIRI"

Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ve MUBI... RTÜK'ten Dijital Platformlara Ceza Yağdı! İçerikler Kaldırılıyor - Resim : 2

RTÜK, söz konusu içeriklerin toplumun milli-manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunması ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, her bir platforma üst sınırdan para cezası ve ilgili içeriklerin katalogdan çıkarılması cezası verdi.

Beklenen Zam Geldi! Market Raflarında Etiketler Tek Tek DeğişecekBeklenen Zam Geldi! Market Raflarında Etiketler Tek Tek DeğişecekEkonomi
MTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıMTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
RTÜK Dizi
Mourinho’nun Aldığı Tazminat Paralarını Nereye Harcadığı Belli Oldu! Arabasını Gören Fenerbahçeliler Beddua Etti Videoyu İzleyen Fenerliler Beddua Ediyor
Adana Adliyesi'nde Tansiyon Yükselten Olay! Duruşma Salonu Ringe Döndü Tansiyon Yükselten Olay! Adliye Ringe Döndü
'Ölüm Oteli' Davasında Kritik Karar! Bakanlık Yetkililerinin Yargılanmasına Artık Engel Yok Bakanlık Yetkililerinin Yargılanmasına Artık Engel Yok
Türkiye’ye Son Dakika Uyarısı! Balkanlar üzerinden Yurda Giriş Yaptı: Etkisini Bir Anda Gösterecek Türkiye’ye Son Dakika Uyarısı!
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?