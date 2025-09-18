Adana Adliyesi'nde Tansiyon Yükselten Olay! Duruşma Salonu Ringe Döndü
Adana Adliyesi'nde tansiyon yükseldi. İki grup arasında çıkan kavgada küfürler havada uçuşurken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavgayı araya giren güvenlikler ayırdı.
Adana Adliyesi içerisinde sabah saatlerinde, hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre, duruşma için adliyeye gelen iki grup arasında sözlü tartışma başladı.
KÜFÜRLEŞME SONRASI KAVGA ÇIKTI
Kısa süre içinde iki grup iki grup arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Grubun birbirine saldırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
