Adana Adliyesi'nde Tansiyon Yükselten Olay! Duruşma Salonu Ringe Döndü

Adana Adliyesi'nde tansiyon yükseldi. İki grup arasında çıkan kavgada küfürler havada uçuşurken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavgayı araya giren güvenlikler ayırdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana Adliyesi içerisinde sabah saatlerinde, hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre, duruşma için adliyeye gelen iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Adana Adliyesi'nde Tansiyon Yükselten Olay! Duruşma Salonu Ringe Döndü - Resim : 1

KÜFÜRLEŞME SONRASI KAVGA ÇIKTI

Kısa süre içinde iki grup iki grup arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Grubun birbirine saldırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Adliye Kavga
Son Güncelleme:
Beklenen Haber Geldi: Kademeli Emeklilik Yolda! 10 Milyon Kişiyi İlgilendiren Düzenleme İçin Tarih Verildi Kademeli Emeklilik Yolda! Tarih Verildi
Son dakika: Benfica, Jose Mourinho’yu Resmen Açıkladı! İşte Alacağı Ücret... Resmi Açıklama Geldi! İşte Alacağı Ücret
5 Fenomenden 4’ünün Favorisi! En Popüler Diyet Yönteminde Ölümcül Tehlike 5 Fenomenden 4’ünün Favorisi! En Popüler Diyet Yönteminde Ölümcül Tehlike
Keşan'da Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?