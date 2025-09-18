5 Fenomenden 4’ünün Favorisi! En Popüler Diyet Yönteminde Ölümcül Tehlike

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyetisyen Ece Eyyupoğlu, sosyal medya fenomenlerinin önerileriyle piyasaya sürülen ve "hızlı kilo kaybı" vaat eden bitkisel ürünlerin tek başına kilo kaybı sağlamayacağını vurguladı.

Bitkisel çaylar kilo vermede tek başına yeterli değil

KARACİĞER, KALP, BÖBREK...

Bu tür ürünlerin bilinçsizce tüketilmesinin kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzman “Özellikle kontrolsüzce tüketilen zayıflama çayları, kalp krizi, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kilo verirken sağlıktan ödün verilmemeli” dedi.

Eyyupoğlu, üç günde beş kilo gibi gerçek dışı vaatlerin bilimsel bir temeli olmadığını ifade ederek, “Bu tür söylemler tamamen ticari amaç taşıyor. Her bireyin metabolizması ve beslenme ihtiyacı farklıdır. Dolayısıyla diyet kişiye özel planlanmalıdır” diye uyardı.

Diyetisyen Ece Eyyupoğlu

“ERGENLER BU DİYETİ UYGULAMAMALI”

Yeniçağ gazetesinden Nurşen İlhan’ın haberine göre, popüler hale gelen aralıklı oruç hakkında da bilgi veren Eyyupoğlu, özellikle "16:8" yönteminin yaygın olduğunu belirtti.

Aralıklı oruçla ilgili yapılan bazı araştırmalarda olumlu etkiler görülse de, herkes için uygun bir yöntem olmadığını vurgulayan Eyyupoğlu, “Gebeler, emziren anneler, ergenler ve kronik hastalığı olanlar bu diyeti uygulamamalı” dedi.

“KAS KAYBINA YOL AÇABİLİR”

Su orucu veya tek öğünle beslenme gibi radikal yöntemlerin de sağlık açısından risk taşıdığını belirten Eyyupoğlu, bu tür diyetlerin temel vitamin ve mineral eksikliklerine, kas kaybına ve enerji düşüklüğüne yol açabileceğini söyledi.

Kaynak: Yeniçağ