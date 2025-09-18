Manisa'da 2 Kişi Göçük Altında Kaldı! Ekipler Zamanla Yarışıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kuyu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte amca çocukları Erdal ve Ercan Okatan toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
Manisa'da 2 Kişi Göçük Altında Kaldı! Ekipler Zamanla Yarışıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi’nde, tarlalarına su kuyusu açmak isteyen Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Manisa'da 2 Kişi Göçük Altında Kaldı! Ekipler Zamanla Yarışıyor - Resim : 1
Toprak altında kalan 2 kişi için ekipler seferber oldu

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan iki kişinin kurtarılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgede güvenlik önlemleri de alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Manisa
Son Güncelleme:
6 Yaşındaki Çocuk 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti 6 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü
Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkılacak! Fenerbahçe'de Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi Seçime 3 Gün Kala Aziz Yıldırım Sürprizi
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Dünya Basınında Çarpıcı Analiz: Hedef İlk 10…. Türkiye'nin Önünde Sadece Bir Rakip Kaldı Dünya Basınında Çarpıcı Analiz: Hedef İlk 10…. Türkiye'nin Önünde Sadece Bir Rakip Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?