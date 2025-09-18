Manisa'da 2 Kişi Göçük Altında Kaldı! Ekipler Zamanla Yarışıyor
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kuyu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte amca çocukları Erdal ve Ercan Okatan toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Manisa’nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi’nde, tarlalarına su kuyusu açmak isteyen Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan iki kişinin kurtarılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgede güvenlik önlemleri de alındı.
Kaynak: AA
