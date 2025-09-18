Manisa'da 2 Kişi Göçük Altında Kaldı! Ekipler Zamanla Yarışıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi’nde, tarlalarına su kuyusu açmak isteyen Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Toprak altında kalan 2 kişi için ekipler seferber oldu

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan iki kişinin kurtarılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgede güvenlik önlemleri de alındı.

Kaynak: AA