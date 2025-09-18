6 Yaşındaki Çocuk 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Mamak ilçesinde 13. kattaki yangın merdiveni penceresinden düşen 6 yaşındaki E.A.G., olay yerinde yaşamını yitirdi. Çocuğun, ilkokula yeni başladığı öğrenildi.

6 Yaşındaki Çocuk 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Ankara’nın Mamak ilçesi Ahmet Akbaş Caddesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen talihsiz kazada, 6 yaşındaki E.A.G., 16 katlı apartmanın 13. kattaki yangın merdiveni penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu olay yerinde yaşamını yitiren E.A.G.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İLKOKULA YENİ BAŞLAMIŞ

Ailenin komşularından Talip Yayabaşı, "Dün akşam 13. kattan çocuk yere düşmüş. Aşağıya indiğimizde yerde cesedini gördük. Olayın ardından ekipler geldi, çalışmalarını gerçekleştirdi. Üzücü bir olay. Çocuğun annesi çok üzgündü, sakinleştirmeye çalıştılar. Ölen çocuk ilkokula yeni başlamış. Apartmanın koridorundan aşağıya bakarken dengesini kaybetmiş olabilir." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

