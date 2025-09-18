Muğla’da 10 Bin Ton Tıbbi Atığı Yok Eden Sistem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, her ay ortalama 125 ton tıbbi atığı yüksek basınçlı buhara maruz bırakarak sterilize ediyor. Bu işlem sonrasında atıkların zararsız hale gelip gelmediği kimyasal ve biyolojik indikatörlerle test ediliyor.

1030 TON TIBBİ ATIK

Steril edilen atıklar daha sonra parçalanarak hacmi küçültülüyor, evsel atık niteliği kazanıyor ve Menteşe Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf ediliyor. Yalnızca 2025 yılının Eylül ayına kadar bin 30 ton tıbbi atık bu yöntemlerle güvenli şekilde imha edildi.

"SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Aras, şunları söyledi: Muğla, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yatırımlarıyla da örnek bir kent olmak zorunda. Tıbbi atıkların doğru yöntemlerle imha edilmesi hem insan sağlığı hem de doğamız için hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğu titizlikle yerine getiriyoruz. Amacımız, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Muğla bırakmak.

Kaynak: AA