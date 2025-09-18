Ambulans Uçak 1 Yaşındaki Bebek İçin Havalandı

Gazipaşa’da zatürre teşhisi konulan 1 yaşındaki E.S.A. isimli bebek, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Ambulans Uçak 1 Yaşındaki Bebek İçin Havalandı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde zatürre (pnömoni) teşhisi konulan 1 yaşındaki E.S.A. isimli bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen bebeğe, burada yapılan ilk muayene ve tetkiklerin ardından zatürre tanısı konuldu. Bunun üzerine doktorlar, hastanın tam donanımlı bir hastaneye nakline karar verdi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopterin tahsis edilmesiyle birlikte, E.S.A. bebek kara ambulansıyla Gazipaşa Havalimanı’na nakledildi. Havalimanında hazır bekleyen helikoptere alınan bebek, Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun hastanede yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği bildirildi.

