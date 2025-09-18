Oto Kiralama Skandalı! Sahte Kimlikle Araç Kiraladı, Satmaya Kalkınca Yakayı Ele Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’de sahte ehliyetle kiraladığı otomobili satmaya çalışan sanık, 5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı. Mahkemede oto kiralama mağduru işini bıraktığını söylerken, aracı almak isteyen kişi de yaşadıklarını anlattı.

KİRALIK ARACI SATMAYA KALKTI

Sanık M.C., sahte ehliyetle kiraladığı otomobili başka bir kişiye satmaya çalıştığı gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki Y.Ç. bizzat katılırken, sanık M.C. SEGBİS üzerinden ifade verdi.

"ARACIMI PARÇALAYACAKLARDI"

Mağdur Y.Ç., oto kiralama işi yaptığını ve bu tür olaylar nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Sanık benden 4 günlüğüne şehir içinde kullanmak üzere araç kiraladı. Daha sonra takip sisteminden aracın Şanlıurfa oto sanayisinde olduğunu gördüm. Telefonlara çıkmadı. Çevredeki birine rica ettim, gidip baktığında aracın orada olduğunu ve tehlikeli kişiler tarafından parçalanabileceğini söyledi. Hemen polisi aradım, aracım emniyet güçlerince kurtarıldı. Şikayetçiyim" dedi.

"H.K. OLARAK TANITTI"

Tanık Ş.G. ise sanığın kendisini “H.K.” olarak tanıttığını ve araç için anlaşma yaptıklarını söyledi. Ş.G., aracı alarak Şanlıurfa’ya götürdüğünü ancak polis kontrolünde aracın çalıntı olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

5 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Sanık M.C., dosyanın benzer davalarla birleştirilmesini talep etti ancak mahkeme, mağdurların farklı olması nedeniyle bu isteği reddetti. Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına mahkum etti.

Kaynak: İHA