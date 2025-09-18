Oto Kiralama Skandalı! Sahte Kimlikle Araç Kiraladı, Satmaya Kalkınca Yakayı Ele Verdi

Kayseri’de sahte ehliyetle kiraladığı aracı satmaya çalışan M.C., mahkeme tarafından 5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı. Olayın mağduru oto kiralama işletmecisi ise yaşadığı sorunlar nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Son Güncelleme:
Oto Kiralama Skandalı! Sahte Kimlikle Araç Kiraladı, Satmaya Kalkınca Yakayı Ele Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’de sahte ehliyetle kiraladığı otomobili satmaya çalışan sanık, 5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı. Mahkemede oto kiralama mağduru işini bıraktığını söylerken, aracı almak isteyen kişi de yaşadıklarını anlattı.

KİRALIK ARACI SATMAYA KALKTI

Sanık M.C., sahte ehliyetle kiraladığı otomobili başka bir kişiye satmaya çalıştığı gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki Y.Ç. bizzat katılırken, sanık M.C. SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Oto Kiralama Skandalı! Sahte Kimlikle Araç Kiraladı, Satmaya Kalkınca Yakayı Ele Verdi - Resim : 1

"ARACIMI PARÇALAYACAKLARDI"

Mağdur Y.Ç., oto kiralama işi yaptığını ve bu tür olaylar nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Sanık benden 4 günlüğüne şehir içinde kullanmak üzere araç kiraladı. Daha sonra takip sisteminden aracın Şanlıurfa oto sanayisinde olduğunu gördüm. Telefonlara çıkmadı. Çevredeki birine rica ettim, gidip baktığında aracın orada olduğunu ve tehlikeli kişiler tarafından parçalanabileceğini söyledi. Hemen polisi aradım, aracım emniyet güçlerince kurtarıldı. Şikayetçiyim" dedi.

"H.K. OLARAK TANITTI"

Oto Kiralama Skandalı! Sahte Kimlikle Araç Kiraladı, Satmaya Kalkınca Yakayı Ele Verdi - Resim : 2

Tanık Ş.G. ise sanığın kendisini “H.K.” olarak tanıttığını ve araç için anlaşma yaptıklarını söyledi. Ş.G., aracı alarak Şanlıurfa’ya götürdüğünü ancak polis kontrolünde aracın çalıntı olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

5 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Sanık M.C., dosyanın benzer davalarla birleştirilmesini talep etti ancak mahkeme, mağdurların farklı olması nedeniyle bu isteği reddetti. Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına mahkum etti.

MTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıMTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıEkonomi
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! Rapor Kullanırken Bu Kuralları Çiğneyen İşinden OlacakTüm Çalışanları İlgilendiriyor! Rapor Kullanırken Bu Kuralları Çiğneyen İşinden OlacakEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri Araba
Son Güncelleme:
Baba Vanga'dan 2026 Kehaneti Tüyleri Diken Diken Etti! Tarih Verdi, Felaket Yolda: Dev Gemi Atmosfere Girecek Tarih Verdi, Felaket Yolda
Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı Esenyurt'ta Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı
12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş… Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Tek Yorum Yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Bir Tepki Daha: 'Kimse Bize Tarih Dersi Vermesin' Netanyahu'ya Bir Tepki Daha
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?