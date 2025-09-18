Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! Rapor Kullanırken Bu Kuralları Çiğneyen İşinden Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışanların sağlık sorunları nedeniyle rapor kullanması yasal bir hak olsa da, bu süreçte bazı kritik kurallara uyulması gerekiyor. Aksi halde işverenin işten çıkarma hakkı doğabiliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçilerin rapor kullanımında mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek açıkladı.

RAPOR SÜRESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

İş Kanunu’na göre, rapor süresinin işçinin kıdeme göre hak ettiği ihbar süresine 6 hafta eklenmiş halini aşması durumunda, işverenin fesih hakkı bulunuyor. Bu sürenin altında kalındığında ise işveren, işçiyi işten çıkarmak isterse, sık rapor alındığının iş düzenini olumsuz etkilediğini ispatlamak zorunda.

İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKI

Kanuna göre işveren bazı özel durumlarda ihbar süresini beklemeden işçiyi işten çıkarabiliyor. Bunlar arasında işçinin kendi hatasından veya düzensiz yaşamından kaynaklı hastalıklar, bu nedenle 3 iş günü aralıksız veya bir ay içinde 5 iş gününden fazla devamsızlık yapılması ve sağlık kurulu raporuyla çalışmasının sakıncalı olduğunun belirlenmesi yer alıyor.

RAPOR KULLANIMINDA SÜRELER

Hastalık, kaza, doğum veya gebelik nedeniyle rapor kullanan işçiler için süreler şöyle:

6 aydan az kıdem: 8 hafta (56 gün)

6 ay-1,5 yıl arası kıdem: 10 hafta (70 gün)

1,5-3 yıl arası kıdem: 12 hafta (84 gün)

3 yıldan fazla kıdem: 14 hafta (98 gün)

Doğum ve gebelikte bu süre, 16 haftalık analık izninin bitiminden sonra başlıyor.

RAPORLARIN ARALIKSIZ OLMASI GEREKİYOR

İşverenin ihbar süresi + 6 hafta kuralını kullanabilmesi için raporların aralıksız olması gerekiyor. Eğer raporlar kısa aralıklarla alınmış ve toplam süreyi aşmamışsa, işverenin doğrudan fesih hakkı bulunmuyor. Bu durumda işveren, sık raporların iş düzenini bozduğunu kanıtlamak zorunda.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU

Yargıtay kararlarına göre, işçi sık rapor aldığı gerekçesiyle işten çıkarılacaksa, bu fesih makul süre içinde yapılmalı. Son rapordan sonraki 2 ay içinde fesih kararı alınmazsa, işverenin bu hakkı ortadan kalkıyor.

TAZMİNAT DURUMLARI

Aralıksız rapor süresi sınırı aşıldığında: İşveren kıdem tazminatı ödemek zorunda, ancak ihbar tazminatı ödemez.

Sık rapor gerekçesiyle fesihte: İşçiye hem kıdem hem ihbar tazminatı ödenir.

İŞE İADE DAVASI AÇABİLİYOR

Sık rapor gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, şartları sağlıyorsa işe iade davası açabiliyor. Bunun için iş yerinde en az 30 işçinin bulunması ve çalışanın en az 6 aylık kıdeme sahip olması gerekiyor. 30’dan az çalışanı olan iş yerlerinde ise bu hak geçerli değil.

