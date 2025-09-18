Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı

Esenyurt'ta şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü kamyona çarptı. Kazada sürücü koltuğuna sıkışan otobüs şoförü Mehmet A., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle otoyolda iki şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet A.'nın kontrolündeki 34 KT 4041 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 55 EA 725 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otobüsü şoförü Mehmet A. sürücü koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, TEM Otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde iki şerit trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: DHA

