Tavşanlı’da 3 İşçi Servisi Çarpıştı: 7 Yaralı

Olay, Tavşanlı Çevreyolu üzerinde Kuruçay ışıklı kavşak yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya ait 3 işçi servisi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servislerde bulunan 7 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Kazaya ilişkin polis ekipleri detaylı inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA