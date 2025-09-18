93 Yaşındaki Kadının Şüpheli Ölümü: Çelişkili İfadeler Veren Torun Gözaltında

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde darp izleriyle hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Hanım Ayşe Kızılhan kurtarılamadı. Şüpheli ölümle ilgili çelişkili ifadeler veren torunu O.K. gözaltına alındı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 93 yaşındaki bir kadın darp edilmiş halde hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karahüyükafşarı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal mahallede yaşayan O.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan’ı evinde hareketsiz şekilde bulduğunu söyledi.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunda darp izleri bulunan Kızılhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

TORUN GÖZALTINDA

Şüpheli ölümü araştıran jandarma ekipleri, olayla ilgili torun O.K.’nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma çok yönlü şekilde sürüyor.

