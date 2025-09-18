117 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Takibiyle Yakalandı

Tokat’ta 38 ayrı suçtan hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., jandarmanın titiz takibi sonucu yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

117 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Takibiyle Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat’ta hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir sonuca ulaştı. 38 farklı suç dosyasından kesinleşmiş cezası bulunan Y.E.Ç., uzun süredir saklandığı yerde JASAT’ın yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Firari hükümlü, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hapis cezası Tokat
Bakan Bolat Duyurdu: 'Libya Vatandaşları İçin Yeni Bir Vize Sistemine Geçtik' Türkiye ve Libya Arasında Yeni Vize Sistemi
12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş… Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Tek Yorum Yapıldı
Ali Koç Gece Yarısı Neşteri Vurdu! ‘Seçim Öncesi Bir Operasyon’ Diyerek Hepsini İptal Etti: TFF’ye Gidiyor Ali Koç'tan Gece Yarısı Flaş Karar
Eşini ve Çocuğunu Öldürmekten Tutuklanmıştı! O Doktor Cezaevinde İntihara Kalkıştı O Doktor Cezaevinde İntihara Kalkıştı
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?