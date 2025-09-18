117 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Takibiyle Yakalandı
Tokat’ta 38 ayrı suçtan hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., jandarmanın titiz takibi sonucu yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Tokat’ta hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir sonuca ulaştı. 38 farklı suç dosyasından kesinleşmiş cezası bulunan Y.E.Ç., uzun süredir saklandığı yerde JASAT’ın yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Firari hükümlü, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
