Eşini ve Çocuğunu Öldürmekten Tutuklanmıştı! O Doktor Cezaevinde İntihara Kalkıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı Kızılırmak Nehri'nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan ünlü doktor Serdar Kıyak, Bafra Kapalı Cezaevi'nde kaldığı hücresinde intihara teşebbüs etti.

Görevlilerin hızlı müdahalesiyle kurtarılan Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil müdahale gören şüpheli, psikiyatri uzmanı tarafından muayene edildi ve tedbiren Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne nakledildi. Olayla ilgili detaylar, cezaevi idaresi tarafından savcılığa bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dr. Serdar Kıyak, ailesiyle birlikte Kızılırmak kıyısına piknik yapmaya gitmişti. İddialara göre, Kıyak eşi ve oğlunu nehre atarak boğulmalarına neden oldu. Olay sonrası çelişkili ifadeler veren doktor baba, ilk başta kazara düştüklerini söylemiş, ancak soruşturma derinleştikçe ifadeleri tutarsızlaşmıştı. Görgü tanıkları ise korkunç gerçeği ortaya koyarak, Kıyak'ın aile üyelerini bilinçli olarak suya ittiğini ve kendi kurtulmaya çalıştığını anlatmıştı. Tanıklar, "Kıyak'ın eşi ve oğlu çırpınırken, kendisi nehri karşıya yüzerek geçti" şeklinde ifadeler vermiş, bu da tasarlayarak öldürme şüphesini güçlendirmişti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın çok yönlü ve titiz bir şekilde soruşturulduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Kıyak, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA