Eşi ve Oğlu Ölen Doktor Olayında Yeni Gelişme! Görgü Tanığı Her Şeyi Anlattı: Sudan Çıkıp Ölmelerini İzlemiş!
Bafra’da otomobiliyle Kızılırmak Nehri’ne uçan Dr. Serdar Kıyak’ın kurtulmasına rağmen eşi ve çocuğunun boğularak ölmesi cinayet şüphesini güçlendirdi. Eşinin kazadan önce ailesine “Beni tehdit ediyor” mesajı attığı ortaya çıkmıştı. Korkunç olayda görgü tanığı da ifade verdi. Tanık, "Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik hiçbir çabası olmadı." dedi.
Samsun’un Bafra ilçesinde, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan Dr. Serdar Kıyak (32), kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi Gülşah Kıyak (31) ve 3 yaşındaki oğlu Alperen Poyraz’ı kaybetmişti. Nehirden sağ çıkan Kıyak’ın çelişkili ifadeleri üzerine başlatılan soruşturma, faciayı bir kaza olmaktan çıkarıp cinayet şüphesine dönüştürdü.
Olay günü Gülşah Kıyak ile küçük Alperen sudan çıkarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tabuta sarılıp gözyaşı döken doktor Kıyak, ifadesinde, “Virajı alamadık, nehre uçtuk. Ben kurtuldum, tekrar suya girip onları çıkarmaya çalıştım” dedi. Ancak yürütülen soruşturma bu ifadeyi şüpheli buldu.
GÖRGÜ TANIĞI HER ŞEYİ ANLATTI
Sabah gazetesinden İlhan Demircioğlu'nun haberine göre, olay anına ilişkin bir görgü tanığının beyanı dosyaya girdi. Tanık, “Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik hiçbir çabası olmadı” dedi. Bu ifade, şüpheleri daha da artırdı.
AİLESİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ DOSYADA
Soruşturma kapsamında, Gülşah Kıyak’ın kaza öncesinde ailesine gönderdiği bir mesaj da ortaya çıktı. Mesajda genç kadının, “Beni tehdit ediyor” yazdığı belirlendi. Bu bulgu, olayın kaza değil tasarlanmış bir cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 12 Eylül'de saat 16.50 sıralarında Serdar Kıyak idaresindeki otomobilin Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştüğünü belirtti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen adli soruşturma başlatıldığını aktaran Aksoy, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak'ın çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sabah