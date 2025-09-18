Hizbullahçılar Meclis'e Çağrıldı: Tartışmalı Dernekler Komisyonda Dinlenecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün toplanıyor. Toplantıya katılacak dernekler ve temsilciler tartışma konusu oldu. Katılımcılar arasında geçmişte 'domuzbağı cinayetleri' davasında yargılanan isimler ile skandal açıklamalarla gündeme gelen dernekler de bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Komisyon, “Medrese Alimleri Vakfı” ve “İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği” yöneticilerini dinleyecek. Ayrıca, Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri de toplantıya katılacak.

Hizbullahçılar Meclis'e Çağrıldı: Tartışmalı Dernekler Komisyonda Dinlenecek - Resim : 1
İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği Başkanı Enver Kılıçaslan

TARTIŞMALI İSİM GELECEK Mİ?

Katılımcılar arasında yer alan İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği Başkanı Enver Kılıçaslan, geçmişteki davalar nedeniyle tartışmalı bir isim olarak öne çıkıyor. Kılıçaslan, bugün gelirse Meclis'te konuşacak.

HİZBULLAH OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

Kılıçaslan, 2000 yılındaki Hizbullah operasyonunda tutuklanmış ve aralarında Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım ile İslamcı feminist Konca Kuriş’in de bulunduğu 42 kişinin domuzbağıyla öldürülmesi davasında yargılanmıştı. Kılıçaslan, “örgüt üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

SKANDAL DOKTORU SAVUNMUŞTU

Öte yandan Medrese Alimleri Derneği, geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda tepki çeken bir açıklamaya imza atmıştı. Dernek yönetimi, Konya’da kıyafetini “açık” bulduğu bir kadını muayene etmeyen Dr. Hasan Hüseyin Uysal’ı savunmuştu. Açıklamada, “Uygunsuz kıyafetli hastaya ‘Ben teşhircileri muayene etmiyorum’ diyerek ahlak ve edep dersi verip muayene etmeyen Dr. Uysal’ı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Hizbullahçılar Meclis'e Çağrıldı: Tartışmalı Dernekler Komisyonda Dinlenecek - Resim : 2
Kılıçaslan, 2000 yılındaki Hizbullah operasyonunda tutuklanmış ve 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

