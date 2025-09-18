Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Adım: Anne ve Baba Olmayı Düşünenlere Eğitim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve toplum sağlığının korunması için yeni bir proje başlattı. Bakanlık, özellikle gençler arasında son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, doğumdan itibaren bireylerin gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla üç yeni akademi kurulacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) bünyesinde hayata geçirilecek akademiler; Bebek Akademisi, Çocuk Akademisi ve Genç Akademi olacak. Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, Bebek Akademisi’nde, anne-baba adaylarına ve yeni ebeveynlere rehberlik edilerek 0-3 yaş grubu bebeklerin gelişimine yönelik eğitimler verilecek.

Çocuk Akademisi’nde ise 3-12 yaş grubundaki çocuklar ile ebeveynleri için programlar düzenlenecek. Burada sağlıklı beslenme, sosyal gelişim ve aile içi iletişim gibi konular ön plana çıkacak.

Genç Akademi ise 12-18 yaş grubuna yönelik planlandı. Ergenlere odaklanacak bu akademide; okul başarısının artırılması, dijital bağımlılıkla mücadele, sanal kumar ve sigaranın zararları, obezitenin önlenmesi gibi konularda farkındalık çalışmaları yapılacak.

Halihazırda Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde bir SHM Akademisi bulunduğunu hatırlatan Bakanlık, yeni akademilerin devreye girmesiyle birlikte toplamda dört farklı alanda toplumun farklı yaş gruplarına eğitim hizmeti sunulacağını açıkladı.

