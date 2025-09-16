Sağlık Sigortasında Kritik Düzenleme! Artık Herkes İçin Zorunlu: e-Devlet’e Yansıyacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme ile fahiş prim artışlarına fren geliyor. Ömür boyu yenileme hakkı artık tüm şirketlerde geçerli olacak ve e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) hazırladığı yeni düzenleme, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon sigortalıyı doğrudan ilgilendiriyor. En çok şikayet edilen konuların başında gelen yüksek prim artışları ve ömür boyu yenileme hakkındaki sorunlar artık netleşecek.

YENİLEME HAKKI TÜM ŞİRKETLERDE GEÇERLİ OLACAK

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, yeni düzenlemede ömür boyu yenileme hakkı yine 3 yılda elde edilecek. Ancak bu hakkın kazanılması için 60 yaşına kadar sigorta yaptırılmış olması şart. Ayrıca sigortalının 3 yıl boyunca hasar/prim oranının yüzde 80’in üstüne çıkmaması gerekiyor.

En önemli yeniliklerden biri, yenileme hakkının artık yalnızca bir şirkete bağlı olmayacak olması. E-devlet üzerinden takip edilecek bu hak, poliçe yenilendiği sürece tüm sigorta şirketlerinde geçerli olacak. Yani şirket değiştirildiğinde de ömür boyu yenileme hakkı korunacak.

HASTALIKLAR DEVRE DIŞI BIRAKILMAYACAK

Ömür boyu yenileme hakkını elde edenler için bir diğer önemli gelişme de, ilerleyen dönemde ortaya çıkacak hastalıkların sigortadan çıkarılamayacak olması. Poliçe yenilendikçe yeni hastalıklar da teminat kapsamında kalmaya devam edecek.

PRİM ARTIŞLARINA "HASAR" FRENİ

Yeni uygulama ile prim artışları kişinin ödemeleri ve sigorta şirketine maliyeti üzerinden belirlenecek. Hasar/prim oranı yüzde 80’in altında kaldığı sürece hem ömür boyu yenileme hem de daha düşük prim artışı avantajı sağlanacak.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI MÜMKÜN OLMAYACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan SEDDK Başkanı Davut Menteş, sağlık sigortası alanında sağlıklı bir rekabetin bulunmadığını belirterek, "Şirketler ömür boyu yenileme garantisini uygulamak zorunda kalacak. Yaş ilerlese dahi fahiş fiyat artışları mümkün olmayacak. Bu düzenleme, erken yaşta sigorta yaptırmayı da teşvik edecek" dedi.

Kaynak: Habertürk

