Sürücüler Bu Rakamları Görünce İsyan Edecek: Togg T10F Almanya'da Türkiye'den Daha Ucuza Satılacak!

Togg’un yeni modeli T10F, Türkiye’de 15 Eylül’de satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin TL olarak açıklanan aracın uzun menzil versiyonları ise 2 milyon 170 bin TL ile 2 milyon 390 bin TL arasında değişiyor. Bu fiyatlarsa içerde tepkilere neden oldu. Özellikle vergilerin yüksek tutulması tüketicileri zora sokarken bu fiyatların yüksek olmasında Türkiye’de uygulanan %25 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve %20 Katma Değer Vergisi (KDV) belirleyici oluyor.

TOGG T10F ALMANYA’DAN TÜRKİYE’DEN DAHA UCUZA SATILACAK

Almanya’da ise T10F, ay sonunda otomobil severlerle buluşacak. Avrupa’da yalnızca %19 KDV uygulanması nedeniyle aracın satış fiyatının Türkiye’ye kıyasla daha düşük olması bekleniyor. Uzmanlara göre, Türkiye’de 1,86 milyon TL’den başlayan fiyat etiketinin vergisiz matrahı yaklaşık 1,2 milyon TL seviyesinde. Almanya’da bu fiyatın üzerine yalnızca KDV ve nakliye/tescil maliyetleri eklenecek. Bu durumda aracın Avrupa fiyatı 1,5–2 milyon TL bandında kalabilir.

T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Almanya'da otomobile yüzde 19 oranında Katma Değer Vergisi eklenerek otomobil satılıyor.

Türkiye'de T10F V1 RWD Standart Menzil'in matrahsız fiyatı 1 milyon 240 bin lira oluyor. Almanya'nın yüzde 19 KDV'si eklenince fiyatı 1 milyon 475 bin liraya yükseliyor. Başka bir deyişle günümüz Euro kuruna göre 30 bin 360 Euro'dan satışa sunulabilir. V1 RWD Uzun Menzil olanının matrahsız fiyatı 1 milyon 446 bin 666 lira oluyor. Yüzde 19 Almanya KDV'siyle fiyatı 1 milyon 721 bin 532 liraya çıkıyor, başka bir deyişle 35 bin 420 Euro fiyat ortaya çıkıyor.

T10F 15 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

V2 RWD Uzun Menzil olanın matrahsız fiyatı 1 milyon 563 bin 333 lira oluyor. Yüzde 19 Almanya vergisi eklendiğinde fiyatının 1 milyon 860 bin 366 lira olması yani 38 bin 280 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor. Resmi fiyatları Togg'un açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi