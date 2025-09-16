Euro/TL'de Yeni Rekor: İşte Güncel Döviz Kurları

Euro/TL kuru, 16 Eylül 2025 itibarıyla 48,7708 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Günlük yüzde 0,32'lik artışla dikkat çeken kur, ay başından beri yüzde 1,4, yılbaşından itibaren ise yüzde 33 değer kazandı. Euro ayrıca ABD Doları karşısında da yüzde 0,22 yükselerek 1,17870'e ulaştı.

Türkiye'de döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Euro/Türk Lirası (EUR/TRY) kuru, sabah saatlerinde 48,7708 TL'ye yükselerek tarihi bir zirveye imza attı. Bu seviye, kurun güne yüzde 0,32'lik bir artışla başladığını gösteriyor.

Euro/TL kuru ay başından bu yana yüzde 1,4 değer kazanırken, yılbaşından itibaren toplamda yüzde 33'lük bir yükseliş sergiledi. Bu ivme, Türk Lirası'nın genel zayıflığı ve küresel para birimleri arasındaki dalgalanmalarla ilişkilendiriliyor. Aynı dönemde Euro, ABD Doları karşısında da güçlenerek sabah saatlerinde 1,17870 seviyesine çıktı ve yüzde 0,22'lik bir artış kaydetti.

