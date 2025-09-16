Konut Fiyatları Temmuzda Arttı

Konut Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı.

Son Güncelleme:
Konut Fiyatları Temmuzda Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025'e ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE'de, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azalış gözlemlendi.

EN ÇOK YÜKSELEN İL

Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlemlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 42,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,6 ile Antalya Burdur, Isparta bölgesinde gözlemlendi.

Euro/TL'de Yeni Rekor: İşte Güncel Döviz KurlarıEuro/TL'de Yeni Rekor: İşte Güncel Döviz KurlarıEkonomi
Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı?Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı?Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Konut konut fiyatları
Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Yeniden Fırladı Dolar ve Euro Yeniden Fırladı
Sürücüler Bu Rakamları Görünce İsyan Edecek: Togg T10F Almanya'da Türkiye'den Daha Ucuza Satılacak! T10F Almanya'da Türkiye'den Daha Ucuza Satılacak
Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması Başladı Sevilen İçeceklerde Büyük Tehlike! Ani Ölüm Riski Var! Yasaklama Tartışması Başladı
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Müjdesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: Futbolcular Bu Haber Sonrası Frankfurt Maçını Almadan Gelmeyecek Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı? Altında Yeni Rekor
Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması Başladı Sevilen İçeceklerde Büyük Tehlike! Ani Ölüm Riski Var! Yasaklama Tartışması Başladı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler