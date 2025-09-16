Dolar ve Euro Yeniden Fırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve dolar ve euronun daha da güç kazanmasıyla döviz kuru çalkantılı bir seyir izliyor. Vatandaşın yatırım aracı olarak kullandığı için sıkı takip ettiği dolar ve euro, haftanın ikinci iş günü de yükseliş eğilimli seyrediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU

16 Eylül 2025 Salı günü İstanbul serbest piyasada 41,3110 liradan alınan dolar, 41,3130 liradan satılıyor. 48,7010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,7030 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2900, euronun satış fiyatı ise 48,5820 lira olmuştu.

Kaynak: AA