New York Borsası Günü Yükselişle Kapattı

New York borsası haftanın ilk gününü yükselişle kapattı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı beklenirken, yükselişle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 45.884,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.615,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 22.348,75 puana ulaştı.

Fed'in bu hafta açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası faiz indirimi beklentileri güçlenirken, Banka'nın çarşamba günü politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yarın başlayacak iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'in ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar için önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

