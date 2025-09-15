İtiraz Sonuç Verdi, Simit Zammı Geri Çekildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de 4 Eylül’de 15 liradan 20 liraya çıkarılan simitin fiyatı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edirne Valiliği’nin itirazı üzerine simitin 15 liraya geri çekildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından 4 Eylül'de alınan kararla 15 liradan satılan simit, yüzde 33 zam yapılarak 20 liraya çıkarıldı.

Edirne Valiliği'nin zamma itiraz etmesinin ardından simidin satış fiyatı yeniden 15 liraya düşürüldü.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yıl sonuna kadar da bu fiyatın geçerli olacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA