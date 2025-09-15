İtiraz Sonuç Verdi, Simit Zammı Geri Çekildi

Edirne'de valiliğin itirazı üzerine, 20 liraya çıkarılan simit fiyatı yeniden 15 liraya düşürüldü.

Son Güncelleme:
İtiraz Sonuç Verdi, Simit Zammı Geri Çekildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de 4 Eylül’de 15 liradan 20 liraya çıkarılan simitin fiyatı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edirne Valiliği’nin itirazı üzerine simitin 15 liraya geri çekildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından 4 Eylül'de alınan kararla 15 liradan satılan simit, yüzde 33 zam yapılarak 20 liraya çıkarıldı.

Edirne Valiliği'nin zamma itiraz etmesinin ardından simidin satış fiyatı yeniden 15 liraya düşürüldü.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yıl sonuna kadar da bu fiyatın geçerli olacağını açıkladı.

İstanbul'dan Sonra O İlde de Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Tarifeler...İstanbul'dan Sonra O İlde de Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Tarifeler...Ekonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Simit Zam Edirne
Son Güncelleme:
Grand Kartal Otel'deki Yangın Faciasında Savcı Mütalaa Verdi: İstenen Cezalar Belli Oldu Grand Kartal Otel'deki Yangın Faciasında Savcı Mütalaa Verdi: İstenen Cezalar Belli Oldu
Bakan Tunç Duyurdu, Çocuklarının Yanında Vatandaşa Tokat Atan Şahıs İçin Harekete Geçildi Bakan Tunç Duyurdu, Çocuklarının Yanında Vatandaşa Tokat Atan Şahıs İçin Harekete Geçildi
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a Sert Yanıt: '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!' '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!'
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu