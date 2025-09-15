Bakan Tunç Duyurdu, Çocuklarının Yanında Vatandaşa Tokat Atan Şahıs İçin Harekete Geçildi

Kocaeli'de hız uyarısı yapan vatandaşa çocuklarının yanında tokat atan sürücü için harekete geçildi. Bakan Tunç, söz konusu sürücü hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yanında çocukları olan vatandaş, hızla geçen otomobilin sürücüsünü uyarmasının ardından tokatlı saldırıya uğradı. Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, söz konusu otomobilin sürücüsü hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

Gebze’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakan Tunç Duyurdu, Çocuklarının Yanında Vatandaşa Tokat Atan Şahıs İçin Harekete Geçildi - Resim : 1

BAKAN TUNÇ DUYURDU; GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Bakan Tunç, “konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik Tokat Maganda
Son Güncelleme:
Grand Kartal Otel'deki Yangın Faciasında Savcı Mütalaa Verdi: İstenen Cezalar Belli Oldu Grand Kartal Otel'deki Yangın Faciasında Savcı Mütalaa Verdi: İstenen Cezalar Belli Oldu
Arda Güler'le İlgili Bomba İddia! Xabi Alonso Sen Ne Yaptın Böyle… Arda Güler'le İlgili Bomba İddia
Bakan Göktaş, Ankara’daki Frankofon Büyükelçilerle Buluştu Bakan Göktaş, Ankara’daki Frankofon Büyükelçilerle Buluştu
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda