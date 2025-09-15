İstanbul'dan Sonra O İlde de Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Tarifeler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB Meclisi'nde 12 Eylül'de alınan karar sonrasında toplu taşımada yeni tarife dönemi başladı. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 30'luk zam bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

İstanbul'un ardından bir zam haberi de Eskişehir'den geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Eylül ayı meclis toplantısında, toplu ulaşım ve okul servisi ücretlerine yönelik zam kararları alındı. Toplantıda çok sayıda gündem maddesi görüşülürken, ulaşım maliyetlerindeki artışlar nedeniyle yeni tarifeler belirlendi. Kararlar, oy birliği veya oy çokluğu ile kabul edildi ve 15 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İŞTE YENİ TARİFELER...

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) talepleri doğrultusunda, otobüs, tramvay ve minibüs ücretleri 25 TL'den 30 TL'ye çıkarıldı. ESTRAM tramvay işletmesinin yeni tarifesi şöyle şekillendi:

Tam bilet 30 TL, indirimli (öğrenci) bilet 15 TL, aktarma 2 TL, QR bilet 42 TL, kredi kartı ile biniş 32 TL, sanal kart 30 TL ve aylık öğrenci abonman 350 TL. Bu zam, önceki 12,50 TL olan öğrenci ücretinin 15 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, aylık abonman ücretinin de 300 TL'den 350 TL'ye çıkarılmasını içeriyor. Minibüs ve dolmuş hatlarında da benzer artışlar yapılarak tam ücret 30 TL olarak standartlaştırıldı.

Okul servisi ücretlerinde ise akaryakıt zamları, parça ve işçilik giderlerindeki yükseliş nedeniyle yüzde 41,13'lük artış talep edildi ve mecliste onaylandı. Yeni okul servisi tarifesi şöyle: 0-3 kilometre 2 bin 50 TL, 0-6 kilometre 2 bin 120 TL, 0-10 kilometre 2 bin 260 TL, 0-15 kilometre 2 bin 400 TL, 15 kilometreyi aşan her bir kilometre için 77 TL ve rehber personel ücreti öğrenci başına 565 TL. Bu karar, servis araçları işletmecileri odasının talebi üzerine alındı ve ilçeler ile kırsal mahallelere yönelik seferlerde de ek kat tarifeleri uygulanacak.

