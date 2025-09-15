Togg T10F Fiyat Listesi Belli Oldu! Emre Özpeynirci Egea’nın Fiyatını Örnek Gösterip Tepki Gösterdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil Togg’un T10F modelinin fiyat listesi açıklandı. Açıklanan rakamlar ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Bu eleştirilerden birini de ünlü gazeteci Emre Özpeynirci’den geldi.

EMRE ÖZPEYNİRCİ’DEN T10F FİYAT TEPKİSİ

Emre Özpeynirci, yaptığı paylaşımda Türkiye’de Fiat Egea modellerinin 979.900 TL’den üretildiğini ve yerli aracımız Togg’un daha ucuz bir şekilde olması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Togg T10F satışta!

Fiyatı 1.860.000 TL'den başlıyor...

Münih’te tanıtılan ve Euro NCAP’ten 5 yıldız alan 2. modelin RWD (arkadan itiş) versiyonları 160 kW / 218 bg güç ve 350 Nm tork üretiyor.

İki farklı batarya seçeneğine sahip:

52,4 kWh batarya → 350 km menzil

88,5 kWh batarya → 623 km menzil

Fiyatlar:

V1 RWD Std. Menzil → 1.860.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil → 2.170.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil → 2.345.000 TL

Sizce bu fiyatlar ulaşılabilir mi?"

Peki sizce Togg T10F’nin bu pahalılığı satışları etkiler mi? Şuan için T10F satış başvuruları dolduğu ifade edilirken ilerleyen sürecin nasıl olacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi