Asgari Ücretli İşinden İstifa Etti: Yeni Mesleğine Kimse İnanamadı! Şimdi Aylık 700 Bin TL Kazanıyor

Pandemi döneminde hobi olarak hayvan beslemeye başlayan bir vatandaşın ilginç iş fikri sosyal medyada gündem oldu. Düğünlerde hayvan kiraladığını söyleyen kişi, aylık 600-700 bin TL kazandığını ve asgari ücretli işinden istifa ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Asgari Ücretli İşinden İstifa Etti: Yeni Mesleğine Kimse İnanamadı! Şimdi Aylık 700 Bin TL Kazanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj kısa sürede gündeme oturdu. Pandemi döneminde hobi olarak bahçesinde hayvan beslemeye başladığını anlatan bir vatandaş, bu uğraşının zamanla kazançlı bir işe dönüştüğünü söyledi. Düğünlerde hayvan kiralama işi yaptığını belirten kişi, bugün aylık 600-700 bin TL kazandığını dile getirerek "3 yıl önce asgari ücretli işimden istifa ettim, tek uğraşım bu" ifadelerini kullandı.

HOBİDEN İŞE DÖNÜŞEN SÜREÇ

Asgari Ücretli İşinden İstifa Etti: Yeni Mesleğine Kimse İnanamadı! Şimdi Aylık 700 Bin TL Kazanıyor - Resim : 1

Söz konusu vatandaş, ilk adımı pandemi günlerinde attığını aktardı. Bir arkadaşının eşinin, şans getirdiğine inanıldığı için düğünde ördek ve kaz görmek istediğini söylemesi üzerine kendi hayvanlarını düğüne götürdüğünü belirtti. Bu deneyim, daha sonra farklı düğün salonlarının da kendisine ulaşmasına vesile oldu.

TALEP KATLANARAK ARTTI

İlk başta yalnızca ördek ve kaz götürdüğünü söyleyen kişi, zamanla salonların kendisinden kuzu, koyun ve hatta at talep etmeye başladığını kaydetti. Şu an düğünlerde ördek ve kuzuyu 2 bin TL, koyunu 3 bin TL, atı ise 10 bin TL karşılığında kiraladığını açıkladı.

"MASRAFLAR DÜŞTÜKTEN SONRA 700 BİN TL KALIYOR"

Aylık yem, ilaç ve veteriner gibi giderlerin çıkarılmasının ardından eline 600-700 bin TL kaldığını belirten vatandaş, "3 yıl önce asgari ücretli işimden ayrıldım, tek işim bu oldu" dedi.

Asgari Ücretli İşinden İstifa Etti: Yeni Mesleğine Kimse İnanamadı! Şimdi Aylık 700 Bin TL Kazanıyor - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan mesaj kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Kimileri bu iş fikrinin yaratıcı ve mümkün olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise söz konusu iddialara şüpheyle yaklaştı.

Mesleğini Bırakıp Köye Taşındı: Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü! Şimdi Siparişlere YetişemiyorMesleğini Bırakıp Köye Taşındı: Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü! Şimdi Siparişlere YetişemiyorEkonomi
Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil VerilecekAraç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil VerilecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meslek Asgari Ücret
Son Güncelleme:
Toplu Taşımada Zamlı Dönem Başladı! İşte Yeni Tarifeler... Toplu Taşımada Zamlı Dönem Başladı
Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Yıldız Oyuncu İçin Hazin Son Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz
İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var
Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor
Piyasalar İçin Kritik Hafta... Bu Üç Tarihe Dikkat! Bu Üç Tarihe Dikkat!
Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil Verilecek Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil Verilecek
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu