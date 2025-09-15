Asgari Ücretli İşinden İstifa Etti: Yeni Mesleğine Kimse İnanamadı! Şimdi Aylık 700 Bin TL Kazanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj kısa sürede gündeme oturdu. Pandemi döneminde hobi olarak bahçesinde hayvan beslemeye başladığını anlatan bir vatandaş, bu uğraşının zamanla kazançlı bir işe dönüştüğünü söyledi. Düğünlerde hayvan kiralama işi yaptığını belirten kişi, bugün aylık 600-700 bin TL kazandığını dile getirerek "3 yıl önce asgari ücretli işimden istifa ettim, tek uğraşım bu" ifadelerini kullandı.

HOBİDEN İŞE DÖNÜŞEN SÜREÇ

Söz konusu vatandaş, ilk adımı pandemi günlerinde attığını aktardı. Bir arkadaşının eşinin, şans getirdiğine inanıldığı için düğünde ördek ve kaz görmek istediğini söylemesi üzerine kendi hayvanlarını düğüne götürdüğünü belirtti. Bu deneyim, daha sonra farklı düğün salonlarının da kendisine ulaşmasına vesile oldu.

TALEP KATLANARAK ARTTI

İlk başta yalnızca ördek ve kaz götürdüğünü söyleyen kişi, zamanla salonların kendisinden kuzu, koyun ve hatta at talep etmeye başladığını kaydetti. Şu an düğünlerde ördek ve kuzuyu 2 bin TL, koyunu 3 bin TL, atı ise 10 bin TL karşılığında kiraladığını açıkladı.

"MASRAFLAR DÜŞTÜKTEN SONRA 700 BİN TL KALIYOR"

Aylık yem, ilaç ve veteriner gibi giderlerin çıkarılmasının ardından eline 600-700 bin TL kaldığını belirten vatandaş, "3 yıl önce asgari ücretli işimden ayrıldım, tek işim bu oldu" dedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan mesaj kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Kimileri bu iş fikrinin yaratıcı ve mümkün olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise söz konusu iddialara şüpheyle yaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi