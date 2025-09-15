Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Borç bakiyesini peşin ödeyerek kapatmak isteyen hak sahipleri, yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. Kampanya duyurusunu Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞVURULAR 22 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

TOKİ’nin yoğun talep üzerine başlattığı kampanya, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

KISMİ ÖDEME YAPANLAR DA YARARLANABİLECEK

Borcunun tamamını ödeyemeyecek vatandaşlar da kampanyadan kısmen faydalanabilecek. Borcun en az yüzde 25’lik kısmını peşin ödeyenler de indirim imkanından yararlanabilecek. Ancak 17 Ekim’den sonra yapılacak ödemeler bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

KİMLER KAMPANYADAN FAYDALANABİLİR?

İndirimden, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödemeleri başlamış projelerdeki alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca başvuru sırasında mevcut taksitlerin ödenmiş olması ve geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Taksit sayısı 12 ay ve altına düşmüş konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyaya dahil edilmeyecek.

BANKA VE BELGE ŞARTI

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayan hak sahipleri, aracı bankalar üzerinden başvuruda bulunabilecek ve isterlerse konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti tamamlanmış projelerde ise başvuruda bulunacak vatandaşların, site yönetiminden alacakları "borcu yoktur" yazısını ve belediyeden alınacak emlak beyan değerini ibraz etmeleri gerekecek.

BAKAN KURUM’DAN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyanın detaylarını duyurarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

📢 İndirim Kampanyamız Başlıyor.



📌 Borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarımıza %25 indirim uygulanacak.



📌Borcunun en az %25’ini ödemek isteyenler de %25 indirim kampanyamızdan kısmi olarak faydalanabilecek.



Kampanya Tarihleri

🗓️ 22… pic.twitter.com/x9wwS15vXr — TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 15, 2025

Kaynak: Haber Merkezi