Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor

TOKİ, borçlarını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim imkanı sunuyor. 22 Eylül’de başlayacak ve 17 Ekim’e kadar sürecek kampanyayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Güncelleme:
Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Borç bakiyesini peşin ödeyerek kapatmak isteyen hak sahipleri, yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. Kampanya duyurusunu Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞVURULAR 22 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor - Resim : 1

TOKİ’nin yoğun talep üzerine başlattığı kampanya, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

KISMİ ÖDEME YAPANLAR DA YARARLANABİLECEK

Borcunun tamamını ödeyemeyecek vatandaşlar da kampanyadan kısmen faydalanabilecek. Borcun en az yüzde 25’lik kısmını peşin ödeyenler de indirim imkanından yararlanabilecek. Ancak 17 Ekim’den sonra yapılacak ödemeler bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

KİMLER KAMPANYADAN FAYDALANABİLİR?

İndirimden, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödemeleri başlamış projelerdeki alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca başvuru sırasında mevcut taksitlerin ödenmiş olması ve geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Taksit sayısı 12 ay ve altına düşmüş konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyaya dahil edilmeyecek.

BANKA VE BELGE ŞARTI

Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor - Resim : 2

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayan hak sahipleri, aracı bankalar üzerinden başvuruda bulunabilecek ve isterlerse konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti tamamlanmış projelerde ise başvuruda bulunacak vatandaşların, site yönetiminden alacakları "borcu yoktur" yazısını ve belediyeden alınacak emlak beyan değerini ibraz etmeleri gerekecek.

BAKAN KURUM’DAN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyanın detaylarını duyurarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Mesleğini Bırakıp Köye Taşındı: Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü! Şimdi Siparişlere YetişemiyorMesleğini Bırakıp Köye Taşındı: Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü! Şimdi Siparişlere YetişemiyorEkonomi

Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil VerilecekAraç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil VerilecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Kurum TOKİ
Son Güncelleme:
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil Verilecek Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil Verilecek
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
Piyasalar İçin Kritik Hafta... Bu Üç Tarihe Dikkat! Bu Üç Tarihe Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda