Piyasalar İçin Kritik Hafta... Bu Üç Tarihe Dikkat!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın bir sonraki duruşması 24 Ekim'de gerçekleşecek. Piyasalar da bu davadan çıkacak karara kilitlenmiş durumda.

Mahkemeden çıkacak sonuca göre piyasalar da şekillenecek. Mahkemenin vermesi beklenen üç karar olasılığı var. O olasılıklar şunlar:

Mutlak Butlan Kararı : Kurultaylar yok hükmünde sayılır, Kılıçdaroğlu dönemi yönetimine (2023 öncesi) dönülür. Özel ve ekibi görevden alınır, kayyum atanabilir.

: Kurultaylar yok hükmünde sayılır, Kılıçdaroğlu dönemi yönetimine (2023 öncesi) dönülür. Özel ve ekibi görevden alınır, kayyum atanabilir. İptal veya Erteleme : Temyiz süreçleri uzar, mevcut yönetim devam eder ama meşruiyet tartışması büyür.

: Temyiz süreçleri uzar, mevcut yönetim devam eder ama meşruiyet tartışması büyür. Red Kararı: Dava düşer, Özel'in liderliği devam eder.

Ancak piyasalar, 24 Ekim'deki CHP kurultayının iptali davası öncesi iki önemli tarihe daha odaklanacak. Bunlardan ilki 17 Ekim'de kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesi... İkincisi ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı...

Kaynak: Haber Merkezi