CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi, Piyasalar Karıştı

CHP kurultaylarının iptali davasında mahkeme kararını açıkladı; siyasi belirsizlik endişesi piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. İşte karar sonrası piyasalardaki son durum...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) geleceğini yakından ilgilendiren kritik dava bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Partinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme davayı ertelendi. Kritik davada mahkeme heyeti tedbir kararını reddetti. Bir sonraki duruşma 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'da görülecek.

Kararın açıklanmasının ardından piyasalarda ilk tepki gecikmedi. Siyasi belirsizliğin artabileceği ihtimaline karşı yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, bazı döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında dalgalanma gözlemlendi.

Dolar/TL kuru 41,3761 bandında işlem görüyor

Euro/TL ise 48,5507 bandında işlem görüyor.

Gram altın karar sonrası artan belirsizlikle birlikte 4886 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 8003 TL'den işlem görüyor.

Yarım altın 16007 TL'den işlem görüyor.

Tam altın 31930 TL'den işlem görüyor

Gremse altın 79494 TL'den işlem görüyor.

