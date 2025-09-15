CHP Kurultay Davasının Ertelenmesi Borsayı Uçurdu! Yükseliş Yüzde 4'ü Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay iptal davasında verilen erteleme kararı, Borsa İstanbul’a olumlu yansıdı. BİST 100 endeksi, saat 11.45 itibarıyla yüzde 4,23 yükselerek 10.810,59 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 5’i aşan artış kaydetti.

Kurultayın iptaline ilişkin açılan davanın dördüncü duruşmasında çıkan erteleme kararı, siyasi belirsizlik nedeniyle son haftalarda düşük seyreden borsada toparlanmayı beraberinde getirdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül’de aldığı kararla, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetim görevden uzaklaştırılmış, yerine geçici kurul atanmıştı. Bu gelişmenin ardından BİST 100 endeksi sert düşüş yaşamış ve yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmişti.

PİYASALAR RAHATLADI

Bugünkü karar ise piyasalarda rahatlama etkisi yarattı. Analistler, borsadaki yükselişte siyasi tansiyonun geçici olarak düşmesinin yanı sıra küresel piyasalardaki iyimserliğin de etkili olduğuna dikkat çekti. Borsa uzmanları, teknik açıdan BİST 100 endeksinde 10.800 seviyesinin üzerinde kalıcılığın, yükseliş trendinin devamı için kritik olduğunu belirtiyor.

GÖZLER FED'DE

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları bulunuyor. Para piyasalarında, Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesi kesin gözüyle görülüyor. Yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi daha beklenirken, 2026’da da en az üç indirim olabileceği öngörülüyor.

Analistler, yurt içinde bugün bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi’nin izleneceğini aktardı. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan seviyeleri direnç olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi