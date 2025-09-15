2025’te İş Değiştirenler Yandı: Ek Vergi Yükü Geliyor! Beyanname Vermeyen Borçlu Çıkacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 yılı içinde iş değiştiren çalışanları yakından ilgilendiren vergi düzenlemeleri netleşiyor. Bu yıl birden fazla işverenden ücret alan ve ikinci işverenden elde ettiği kazanç 330 bin lirayı aşan çalışanlar, 2026 Mart ayında gelir vergisi beyannamesi doldurmak zorunda kalacak. Uzmanlar, beyanname verenlerin ek vergi ödemek durumunda kalabileceğini, ancak doğru harcamaların gösterilmesi halinde vergi iadesi alma imkanı bulunduğunu vurguluyor.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Mevzuatta 2025 yılında tek işverenden elde ettiği brüt ücreti 4 milyon 300 bin lirayı aşanlar, birden fazla işverenden ücret alan ve ikinci işverenden aldığı kazanç 330 bin liranın üzerinde olanlar beyanname dolduracak. Aynı zamanda sporcular, hakemler, yabancı işverenlerden doğrudan ücret alan çalışanlar ve elçilik-konsolosluk personeli de bu kapsama giriyor. Burada 'birinci işveren' sıralamayı değil, çalışanın kendi belirlemesini ifade ediyor.

Örneğin, yıl içinde farklı işverenlerden toplam 860 bin TL gelir elde eden bir çalışanın, ikinci ve üçüncü işverenden aldığı ücret 330 bin liranın üzerinde olduğu için beyanname doldurması gerekecek.

5 YIL SAKLAMAK ZORUNLU OLACAK

Beyanname dolduran çalışanların tamamı ilave vergi ödemeyecek. Beyanname veren çalışanların sundukları belgeleri 5 yıl boyunca saklaması zorunlu olacak. Eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarını gider olarak gösterenler, ödedikleri vergiden indirim alarak iade alma şansına sahip olacak.

Brüt gelirin yüzde 10’una kadar eğitim ve sağlık, yüzde 15’ine kadar da hayat ve şahıs sigorta primleri matrahtan indirilebilecek. Ancak özel üniversitelere yapılan ödemeler ya da devlet okullarına verilen harçlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

HANGİ HARCAMALAR GEÇERLİ SAYILACAK?

Vergi iadesi için yalnızca vergi mükellefi olan kurum ve kişilerden alınmış fatura ve makbuzlar geçerli olacak. Eğitim gideri olarak kreş, anaokulu, okul servisleri, kurs ücretleri ve kırtasiye alışverişleri kabul edilirken sağlık harcamalarında muayene, ameliyat, ilaç, gözlük ve lens alımları indirime konu olabilecek.

Kaynak: Habertürk