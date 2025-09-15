Borsa İstanbul'da Gözler CHP Kurultay Davasında! BİST 100'ün Yönü Ne Olacak?

CHP Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada karar beklenirken, Borsa İstanbul kritik sürece odaklandı. Son haftalarda değer kaybeden BİST 100 endeksi için ekonomistler üç farklı senaryoya işaret ediyor.

Borsa İstanbul'da Gözler CHP Kurultay Davasında! BİST 100'ün Yönü Ne Olacak?
Borsa İstanbul’da yatırımcıların gözü, bugün sonuçlanması beklenen CHP Kurultayı davasına çevrildi. Son haftalarda değer kaybeden BİST 100 endeksi, dava kararının ardından nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,3’lük kayıpla 10.372 puanda kapanış yapan endeks, dolar bazında ise 250 seviyesine kadar geriledi. Ekonomistler, davadan çıkacak kararın endeks üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

10 BİN PUANIN ALTINA İNER Mİ?

Ekonomist Tuncay Turşucu, davanın ertelenmesi halinde endeksin 283 dolara kadar yükselebileceğini, davanın düşmesi durumunda ise 300 doların üzerinin görülebileceğini söyledi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise, siyasi belirsizliklerin borsada satış baskısını artırabileceğine dikkat çekti. Eryılmaz, "Kurultayın iptali halinde endeksin 10 bin puanın altına sarkma riski var. Ancak faiz indirim süreci ve dava belirsizliğinin ortadan kalkması, orta vadede piyasaya destek verebilir. 9700-9800 bandında dengelenme görülebilir" ifadelerini kullandı.

KISA VADELİ YATIRIMCILARA UYARI

Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "En kötü senaryoda endeks 9.200 seviyesini test edebilir. Bu süreçte kıymetli metaller ve para piyasası fonları (PPF) alternatif yatırım aracı olabilir. TCMB’nin son faiz indiriminin ardından PPF’lerin aylık getirisi yüzde 2,8’e gerilese de hala enflasyonun üzerinde kazanç sağlıyor" dedi.

ALIM FIRSATI OLABİLİR

Turşucu ise, kurultayın iptal edilmesi halinde oluşacak ilk satış dalgasının kısa süreli olabileceğini ifade ederek, "228 dolar seviyesi güçlü bir destek. Bu noktada alım yapan yatırımcı uzun vadede avantajlı çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

