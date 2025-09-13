Herkes Satarken Onlar Aldı! İşte Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisseler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı geçerken, yatırımcıların en çok alım ve satım yaptığı hisseler netleşti. 12 Eylül Cuma günü BİST100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan kapanış yaptı.

EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER BELLİ OLDU

Borsa’da cuma günü en yüksek para girişini ve çıkışını yaşayan 10 hisse açıklandı. Yatırımcıların yoğunlaştığı bu hisseler, günün en dikkat çekici tabloyu ortaya koydu.

İŞLEM FARKLARINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

12 Eylül’de BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +128 milyon 990 bin TL olarak kaydedildi. BİST30 endeksinde bu rakam +629 milyon 535 bin TL’ye ulaştı. Ancak tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -1 milyar 649 milyon 802 bin TL oldu.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler…

10 - Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL)

Aktif Fark: -113 milyon 403 bin TL

9 - Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK)

Aktif Fark: -126 milyon 614 bin TL

8 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Aktif Fark: -153 milyon 311 bin TL

7 - Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Aktif Fark: -177 milyon 777 bin TL

6 - Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)

Aktif Fark: -178 milyon 478 bin TL

5 - Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)

Aktif Fark: -215 milyon 210 bin TL

4 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)

Aktif Fark: -236 milyon 4 bin TL

3 - Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Aktif Fark: -246 milyon 772 bin TL

2 - DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

Aktif Fark: -286 milyon 883 bin TL

1 - Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB)

Aktif Fark: -370 milyon 755 bin TL

İşte en çok para girişi olan hisseler…

10 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Aktif Fark: +92 milyon 933 bin TL

9 - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Aktif Fark: +93 milyon 886 bin TL

8 - Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Aktif Fark: +144 milyon 854 bin TL

7 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Aktif Fark: +149 milyon 359 bin TL

6 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Aktif Fark: +160 milyon 478 bin TL

5 - Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)

Aktif Fark: +173 milyon 169 bin TL

4 - Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Aktif Fark: +176 milyon 522 bin TL

3 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Aktif Fark: +215 milyon 521 bin TL

2 - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Aktif Fark: +257 milyon 970 bin TL

1 - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Aktif Fark: +265 milyon 151 bin TL

Kaynak: Haber Merkezi