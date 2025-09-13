80 Bin Emekliye Ek Ödeme Müjdesi! SGK'dan Yeni Karar: Artık 81 İlde Geçerli Oldu

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme sonun hayata geçirildi. SGK tarafından alınan yeni kararla birlikte Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olan binlerce kişi artık Türkiye’de promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Yaklaşık 80 bin gurbetçi emekli bu imkândan yararlanacak.

80 Bin Emekliye Ek Ödeme Müjdesi! SGK'dan Yeni Karar: Artık 81 İlde Geçerli Oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir gündemde olan yeni bir uygulamayı başlattı. Artık Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşlar da Ziraat Bankası üzerinden promosyon ödemesi alabilecek.

Düzenleme ile yaklaşık 80 bin yurtdışı emeklisine ek gelir desteği sağlanacak.

SGK'DAN PROMOSYON MÜJDESİ

Türkiye’de yıllardır bankalar tarafından verilen emekli promosyonları yalnızca Türkiye’den emekli olan vatandaşları kapsıyordu. Ancak yapılan son düzenleme ile bu durum değişti. SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşların da promosyon ödemelerinden faydalanabileceğini açıkladı.

Bu karar, özellikle yaşamının geri kalanını Türkiye’de sürdürmek isteyen gurbetçi emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

80 BİN KİŞİ DİREKT OLARAK FAYDALANACAK

Yeni uygulamadan yaklaşık 80 bin kişi yararlanabilecek. Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olup Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, artık Ziraat Bankası aracılığıyla promosyon ödemesi alabilecek. Bu gelişme, emeklilerin gelirlerine ek katkı sağlayarak ekonomik rahatlama yaratacak.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN OLACAK?

Promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey, Ziraat Bankası şubelerine başvurmak. Başvuru sonrası gerekli incelemeler yapılacak ve promosyon ödemesi doğrudan emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SGK’dan yapılan açıklamada, sürecin hızlı ve kolay ilerleyeceği vurgulandı. Ayrıca başvuru için ek bir belge veya uzun prosedür gerekmeyecek.

SGK, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. Promosyon ödemelerinden artık sizler de yararlanabileceksiniz.”

