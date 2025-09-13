OECD Raporunda Çarpıcı Türkiye Gerçeği: Üniversite Mezunu İşsiz Oranı Zirvede! Diploma da Çare Değil

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) her yıl yayımladığı 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporu açıklandı. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in derlediği verilere göre Türkiye, eğitimde erişim oranlarını artırmasına rağmen istihdam konusunda OECD ülkeleri arasında en geride yer aldı.

TATİLLER DAHA UZUN, İSTİHDAM ORANI DÜŞÜK

Türkiye’de ilkokul tatilleri yılda 15 haftayı bulurken, OECD ortalaması 13,5 hafta. Raporda, hem lise hem de üniversite mezunlarının istihdam oranı açısından Türkiye’nin OECD’nin en düşük seviyesinde olduğu vurgulandı. Verilere göre lise mezunlarının sadece yüzde 63’ü, üniversite mezunlarının ise yüzde 75,4’ü istihdamda yer alıyor. OECD ortalamasında bu oranlar lise mezunlarında yüzde 77,6, üniversite mezunlarında ise yüzde 87,1.

GENÇLERİN ÖNÜNDE ENGELLER VAR

Rapora göre Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31,3’ü ne eğitimde ne de istihdamda bulunuyor. OECD ortalamasında bu oran yüzde 14,1 iken, Türkiye’de özellikle kadınlarda bu oran dikkat çekici seviyelere ulaşıyor. Ne eğitimde ne de işte olan kadınların oranı yüzde 41,6 ile erkeklerin (%22,1) neredeyse iki katına çıkıyor.

Bir diğer çarpıcı bulgu ise üniversiteye geçişte yaşanıyor. Türkiye’de öğrencilerin yüzde 42’si yükseköğretime en az bir yıl gecikmeli başlıyor. Ayrıca, üniversiteye başlayan öğrenciler arasında okulu bırakma oranı yalnızca yüzde 1 seviyesinde. Bu oran OECD ortalamasında yüzde 13.

EĞİTİMDE İLERLEME VAR AMA YETERSİZ

Raporda, Türkiye’nin son yıllarda eğitimde erişimi artırdığına dikkat çekilirken, lise ve üniversite mezunlarının istihdam oranlarının düşük kalması en kritik sorun olarak öne çıktı. Öğrenci başına yapılan harcamaların OECD ortalamasının altında kalması da dikkat çekiyor. TEDMEM, eğitimin niteliğini yükseltmenin ve eğitim-istihdam bağını güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ORTA VADELİ PROGRAMDA

Orta Vadeli Program’da bu sorunlara çözüm için öneriler de yer aldı. Erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü geliştiren programların yaygınlaştırılması, mesleki ve teknik eğitim müfredatının özel sektörle iş birliği içinde güncellenmesi ve işbaşı eğitim programlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin eğitim ve istihdam politikalarıyla bütünleştirilmesi ve ortaöğretim öğrencilerine mesleki eğitim merkezlerinde beceri edinme fırsatları sunulması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi