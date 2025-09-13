EPDK, 2026 İçin Elektrik İletim Ek Ücretini Belirledi

EPDK, Türkiye Elektrik İletim AŞ (Teiaş) için 2026 yılı elektrik iletim ek ücretini tarifenin binde beşi (yüzde 0,5) olarak belirledi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Epdk), elektrik sektöründe önemli bir düzenleme yaparak 2026 yılı için elektrik iletim ek ücretini belirledi. Bu kapsamda, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) için geçerli olacak ek ücret, iletim tarifesinin binde beşi (yüzde 0,5) oranında tespit edildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

TEİAŞ, bu ek ücretleri aylık olarak hesaplayacak ve takip eden ayın 25'inci gününe kadar Epdk hesaplarına yatırmak zorunda olacak. Düzenleme, elektrik iletim sisteminin finansmanına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, Epdk bazı yakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde de değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler, Ataş Anadolu Tasfiyehanesi AŞ (Liman Tesisi ve Karaduvar Tesisi) ile Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ (Antalya Tesisi) gibi firmaları kapsıyor. Ancak, bu tarifelerdeki tam oranlar veya tutarlar henüz detaylandırılmadı.

