En Mutsuz Yaş Grubu Değişti! Bilim İnsanları Açıkladı: Sonuç Herkesi Şaşırttı

Yıllardır yapılan mutluluk araştırmalarında 'orta yaş çöküşü' kavramı öne çıkarken, yeni veriler bu tablonun değiştiğini gösteriyor. PLOS ONE dergisinde yayımlanan son çalışmaya göre artık en mutsuz yaş grubunu gençler oluşturuyor.

ORTA YAŞ ÇÖKÜŞÜ TARİHE KARIŞIYOR

Geçmiş araştırmalar, mutluluğun gençlik ve yaşlılıkta daha yüksek, orta yaşta ise en düşük seviyede olduğunu ortaya koymuştu. Bu durum "mutluluk U-eğrisi" olarak tanımlanıyordu. Ancak son yıllarda tablo tersine dönmüş durumda. Çalışma, gençlerin her zamankinden daha yoğun mutsuzluk ve umutsuzluk bildirdiğini ortaya koyuyor.

ABD VE İNGİLTERE’DEN ÇARPICI BULGULAR

Amerika’da 2009-2018 yılları arasında yapılan anketlerde mutsuzluk en çok orta yaşta görülürken, 2019’dan itibaren bu tablo değişti. Gençlerde ruhsal çöküş hızla artarken, orta yaş ve yaşlılarda seviye sabit kaldı. Benzer şekilde İngiltere’de de 2016 sonrasında 40 yaş altı bireylerde kaygı ve umutsuzluk keskin biçimde yükseldi. 2019 itibarıyla "orta yaş çöküşü" tamamen ortadan kalktı.

KÜRESEL MUTSUZLUK KRİZİ

44 ülkeyi kapsayan geniş çaplı araştırma, yalnızca Batı toplumlarında değil, Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar her yerde gençlerin ruh sağlığının bozulduğunu gösteriyor. Bu bulgular, küresel bir mutsuzluk krizine işaret ediyor.

TARİHİN EN DÜŞÜK MUTLULUK DÜZEYİ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, bugünün mutsuz gençlerinin ilerleyen yaşlarda daha da kötü hissedebileceğine dikkat çekiyor. Geçmiş veriler, kuşaklar yaşlandıkça mutsuzluğun arttığını ortaya koymuştu. Özellikle Z kuşağının, tarihin en düşük mutluluk düzeyine adım attığı vurgulanıyor.

GENÇLER NEDEN MUTSUZ?

Gençler arasında artan mutsuzluğun nedenleri kesin olarak bilinmiyor. ABD’de yapılan çalışmalar, düşük eğitimli genç çalışanların en büyük risk grubunu oluşturduğunu, işin artık ruh sağlığını koruyucu bir rol üstlenmediğini ortaya koyuyor. Güney Avrupa’da ise işsizliğin azalmasıyla gençlerde yaşam memnuniyetinin yükseldiği gözlendi. Sosyal medya da sıkça sorumlu tutuluyor ancak uzun vadeli araştırmalar, kullanım ile mutsuzluk arasında güçlü bir nedensellik kurmakta zorlanıyor.

Kaynak: Nefes